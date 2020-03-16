Киев, , 12:00 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что Киев и Вашингтон договорились о ежегодных поставках сжиженного газа (LNG) через терминалы в Польше в объеме 6−8 млрд кубометров с последующей его транспортировкой в европейские страны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о соответствующей договоренности сообщил украинский заместитель министра энергетики Константин Чижик. Чиновник подчеркнул, что речь идет о беспрецедентном полномасштабном проекте, «который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от России, а также будет иметь большой экономический эффект».

Чижик заявил, что в настоящий момент подписано письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc, и готовится подписание официального меморандума с конкретными цифрами и обязательствами.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечает, что в мире трудно найти государство или правительство, которые будут основываться или осуществлять расчет баланса потребления газа, основываясь на обычном письме о намерениях, и подчеркивает, что существует целый ряд действительно рыночных причин, которые не дают оснований доверять заявлениям о поставках американского газа.

«На сегодня технически возможно получение со стороны Польши более 2 млрд кубометров газа. Поэтому ни 6, ни 8 млрд куб. м американского газа физически не могут попасть в Украину. Минэнерго эту проблему игнорирует. А «Нафтогаз» за предыдущие 6 лет не сделал и шага, чтобы действительно технически расширить «трубу» в направлении Польши… Сейчас на мировом рынке европейские и китайские контрагенты отказываются, пересматривают или вообще отменяют предыдущие соглашения о заключении договоров с США о поставках LNG-газа. Фактически Украиной пытаются закрыть финансовую дыру, которая возникла у компаний США, торгующих LNG», — подчеркнул специалист.

По его словам, формирование газового «хаба» на Украине фактически только на основании «соглашения» о поставках сжиженного газа из США приведет к тому, что газовый «хаб» обанкротится уже в первый день своего существования, и Украине придется дотировать деятельность схемы за счет бюджета.

Корольчук высказал предположение, как теоретически может быть организовано взаимодействие — Украина будет закупать дорогой американский газ, продавать его по более дешевой цене для населения и выделять из бюджета компенсацию «Нафтогазу».

«В принципе, именно такова главная цель этой аферы», — подчеркивает он.

Резюмируя, эксперт отмечает, что теперь многое зависит от позиции президента Зеленского.

«Действия минэнерго и «Нафтогаза» свидетельствуют о том, что они используют президента Владимира Зеленского в своих манипуляторных целях. Ведь именно Зеленскому предлагают принять окончательное решение об убыточном импорте LNG из США», — подчеркнул Корольчук.