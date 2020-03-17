Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Интернет-сервис доставки продовольственных продуктов на дом iGooods увеличил срок доставки с обыкновенных 2−3 часов до 2,5 дней (из гипермаркета «Лента») до 3,5 дней из гипермаркета «Карусель), сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM в Санкт-Петербурге.

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На официальном сайте сервиса поставщик услуг приносит извинения за неудобства, связанные с повышенным спросом на свои услуги, а также заявляет, что в магазинах отсутствует ряд товаров.

Отметим, что в Санкт-Петербурге нет повышенной заболеваемости коронавирусом, с подтвержденным диагнозом находятся в больнице восемь человек, еще двое уже вылечились и выписаны.

Несмотря на то, что сроки доставки продуктов интернет-сервис увеличил, торговые центры города полны посетителями, а повышенной нервозности и ажиотажного спроса на продукты в магазинах не наблюдается.