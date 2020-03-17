Нур-Султан, 17 марта 2020, 09:00 — REGNUM В Казахстане вводится особый порядок формирования республиканского бюджета на время действия чрезвычайного положения в стране. Об этом 17 марта заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве.
По его словам, бюджет будет формироваться по укрупненным расчетам на основании данных, которые предоставят министерства и ведомства. Смаилов отметил, что эта мера ускорит рассмотрение бюджетных заявок.
Кроме того, правительство Казахстана сократило ряд процедур для ускорения финансирования срочных мер.
Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. На время ЧП банки республики не могут штрафовать клиентов из-за просроченных кредитов.