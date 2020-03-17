Москва, , 07:19 — REGNUM Министерство внутренних дел России 27 марта 2020 года проведёт аукцион, в рамках которого определит поставщика крупной партии видеорегистраторов мобильного базового исполнения — комплексов регистрации информации «Патруль». Начальная цена лота превышает 275,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупить планируется шести модификаций комплекса — 2878 единиц. При этом стоимость за единицу товара колеблется от 73 790 до 129 440 рублей. Начальная цена всей партии — 275 805 620 рублей.

В техзадании уточняется, что комплекс «предназначен для оснащения оперативно-служебных патрульных автомобилей патрульно-постовой службы полиции и других подразделений полиции» для видеофиксации «окружающей обстановки перед автомобилем, в отсеке для задержанных, на передних и задних рядах салона автомобиля и аудиофиксации разговора внутри салона автомобиля».

Поставщик должен предоставить комплекс, который выдаёт в результате видеокадр с определённым качеством записи.

«Комплекс должен иметь возможность работы при работающем двигателе автомобиля. После выключения зажигания комплекс должен продолжать работу в течение времени заданного в рабочих настройках сервера», — отмечается в документации.