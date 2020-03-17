Москва, , 02:00 — REGNUM Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца, сообщили 16 марта в пресс-службе ведомства.

Работа будет выстраиваться по линии оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках, ранее созданного в Минсельхозе. В соответствии с распоряжением, в регионах в течение двух дней должны быть созданы соответствующие структуры, которые будут следить за наличием продовольственного запаса и ценами в торговых сетях, а также проработают возможность значительного увеличения объёмов сельхозпроизводства в сжатые сроки.

Решения приняты в ходе совещания по реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.

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