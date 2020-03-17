Владивосток, , 02:33 — REGNUM По программе «Дальневосточная ипотека» в Приморье выдано порядка 1 300 кредитов, рассматривается ещё 4 тыс. заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Общая сумма выданных кредитов превышает 4,5 млрд рублей, кредит выдаётся по ставке 2% в год. В рамках программы льготного кредитования в Приморье кредиты выдают шесть кредитных организаций: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Банк ДОМ. РФ», ПАО «Дальневосточный банк», Банк «Открытие».

"Около 2,5 тысячи заявок приморцев одобрены. Подписано около 1,3 тысячи договоров на сумму более 4,5 млрд рублей — по этому показателю Приморье лидирует среди субъектов ДФО. Средняя сумма кредита — 3,67 млн рублей», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, проекту «Дальневосточная ипотека» исполнилось 100 дней.