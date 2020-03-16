Чита, , 12:16 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о промежуточных итогах работы над программой «Дальневосточная ипотека», которой уже исполнилось сто дней. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, за это время возможностью приобрести жилье под льготные два процента годовых воспользовались 336 молодых семей.

По оценке заместителя председателя правительства Забайкальского края Геннадия Гусева, нуждающихся в решении квартирного вопроса молодых граждан в регионе насчитывается более двух тысяч. Основная их масса (1031 семья) проживает в Чите, а также — в Агинском (340 семей), Краснокаменском (174 семей) и Шилкинском (114 семей) районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край и Бурятия переведены в состав Дальневосточного федерального округа и вот уже второй год на эти территории распространяют все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.

«Дальневосточная ипотека» под 2% на территории Забайкальского края начала предоставляться с 15 декабря 2019 года. В середине февраля 2020 года сообщалось, что кредитные учреждения региона одобрили 772 заявки забайкальцев. По всему Дальневосточному федеральному округу в рамках программы выдано уже более пяти тысяч кредитов.

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