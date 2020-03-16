Рига, , 19:21 — REGNUM Глава самоуправления эстонской Валги Эстере Карусе планирует обратиться к правительству Эстонии, чтобы получить разрешение для беспрепятственного пересечения границы для 500 жителей латвийской Валки? работающих в стране. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, после закрытия с 17 марта границы между Латвией и Эстонией в Валге-Валке — едином городе, который делят между собой две страны, сложится ситуация, когда жители латвийской Валки не смогут попасть на работу в Эстонию.

Отмечается, что карантинный запрет на пересечение границы может сказаться на работе трёх важных для экономики города эстонских компаний, а 500 рабочих мест для небольшого города — огромная цифра.

Реакция латвийского правительства и органов самоуправления Валки пока неизвестна.