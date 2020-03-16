Лондон, , 17:55 — REGNUM Нефть Brent восстановилась до $31 после обрушения ниже $30 за баррель в ходе торговой сессии 16 марта.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent находятся в минусе на $2,95 (8,71%), на отметке $30,90 за баррель. Минимум сессии Brent пока составляет $29,55 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подешевели на $1,79 (5,57%), до $30,32 за баррель. Минимум WTI составляет $28,52 за баррель.

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