Ашхабад, , 17:00 — REGNUM За неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении туркменские предприятия заключили с иностранными коммерсантами 15 сделок на $3,04 млн (222,3 млн рублей) и 5,7 млн манатов (119,4 млн рублей), передает «Туркменистан: золотой век».

Бизнесмены из Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции пожелали приобрести за иностранную валюту бензин, дизельное топливо, технический керосин, ковры ручной работы.

За туркменскую национальную валюту представители деловых кругов ОАЭ также приобрели недистиллированные и сырые жирные кислоты хлопкового соапстока.