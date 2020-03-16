Москва, , 14:52 — REGNUM Заголовки, оповещающие о том, что за бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%, нельзя назвать правдивыми, поскольку в реальности эксперты относят половину этого подорожания на курс рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын, комментируя возможное повышение цен на сотовую связь.

«А курс рубля с бесплатным доступом к сайтам связать нельзя никак. Поскольку оборудование операторы закупают за рубежом, падение курса рубля, безусловно, увеличивает их издержки. Оптимистов, обещающих, что суверенная экономика заместит импорт, пока не слышно, хотя, даже если отечественное оборудование и появится, то оно, вполне вероятно, будет дороже китайского.

Что касается подорожания связи из-за необходимости обеспечить бесплатный доступ к сайтам, списка которых пока нет, то операторы бьют тревогу заблаговременно, и с точки зрения бизнеса они правы. Если социально значимые сервисы будут ограничены госуслугами, то потери операторов будут пренебрежимо малы.

И даже если в число необходимых гражданам сервисов попадут доставка еды, образовательные и здравоохранительные ресурсы, то их совокупный трафик слишком мал, чтобы операторы не могли предоставлять его бесплатно.

Сложнее с социальными сетями и мессенджерами. Будет, действительно, забавно, если за скачивание пиратского контента, который пользователи распространяют в социальных сетях, платить не придётся, а за скачивание легального контента из онлайн-кинотеатра — придётся заплатить как кинотеатру (за контент), так и провайдеру (за доступ).

Совокупные затраты операторов в 150 млрд рублей в год рассчитаны исходя из худшего для телекомов сценария, когда социально значимыми будут признаны и поисковые сервисы, и мессенджеры, и социальные сети.

Впрочем, самим этим проектам бесплатный доступ не слишком нужен. Их аудитория благодаря этому существенно не прирастёт, а рекламодателей пользователь, который не может заплатить даже за доступ, — не интересует.

При современных возможностях таргетинга рекламодатель просто отфильтрует такого пользователя. По этой причине рассчитывать на то, что за трафик заплатят производители контента, конечно, не следует», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут существенно подорожать услуги сотовой связи. Цены могут подскочить на 20%.

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