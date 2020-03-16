Москва, , 11:13 — REGNUM Алексей Чубайс, чьи данные совпадают с данными сына главы «Роснано» Анатолия Чубайса, в разгар распространения коронавируса по миру открыл компанию, которая будет вести деятельность туроператора. Именно туристическая отрасль названа среди тех сфер экономики, которые смогут рассчитывать на поддержку государства как одни из самых пострадавших в период пандемии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «72 широта» учреждено 19 февраля 2020 года в Москве. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, а Алексей Чубайс в нём и директор, и единственный владелец.

Помимо этой компании, у Чубайса-младшего в активе — 100% доли в ООО «Виатор». Компания создана в октябре 2011 года для зрелищно-развлекательной деятельности. С 2018 года директор — Наталия Веденяпина.

Напомним, новый тип коронавируса COVID-19 начал распространяться с Китая ещё в январе 2020 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Некоторые страны уже ввели ограничительные меры.

Сегодня, 16 марта 2020 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами заявил, что к вечеру 17 марта должен быть разработан пакет мер поддержки отраслей экономики, которые «оказались в сложной ситуации» из-за коронавируса.

«Речь идёт в первую очередь о туризме и авиаперевозчиках. Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях», — заявил он.