Новосибирск, , 10:11 — REGNUM В офисе Центра поддержки экспорта Новосибирской области прошло итоговое заседание комиссии конкурса «Экспортёр года». Комиссия определила лидеров по пяти номинациям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первичный отбор из 36 заявок прошли 25 новосибирских предприятий малого и среднего предпринимательства. Члены конкурсной комиссии определили победителей и лауреатов по всем номинациям.

Самая массовая номинация — «Прорыв года», где за победу боролось 11 компаний. По девять заявок было подано в номинациях «Экспортёр года в сфере промышленности» и «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса». В номинациях «Экспортёр года в сфере услуг» и «Экспортёр года в сфере высоких технологий» борьба проходила между четырьмя и тремя новосибирскими компаниями соответственно.

Официальное победителей объявят на церемонии награждения 19 марта 2020в 11:00 в малом зале правительства Новосибирской области.

В работе комиссии участвовали руководители разного уровня от министерства экономического развития, Российского экспортного центра, торгово-промышленной палаты и Центра поддержки экспорта Новосибирской области под председательством начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Анны Амосовой.

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