Москва, , 08:44 — REGNUM Из-за нынешней ситуации с распространением нового типа коронавируса, а также падением цен на нефть российские банки понесут существенные потери. Такие прогнозы сделали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Читайте также: Правительство РФ готовит меры по защите экономики в связи с коронавирусом

По мнению экспертов, банки ожидает снижение прибыли, а также торможение розничного кредитования, сообщает РБК. Так, по оценкам, потери кредитных организаций могут составить 20−25% прибыли. Первым фактором, который ослабит банки, станет обесценивание ценных бумаг.

«Только переоценка акций и облигаций может принести 200 млрд рублей потерь», — приводит издание слова экспертов из «Прогноза банковского сектора на 2020 год: весеннее обострение».

Ранее в сюжете: Мишустин: у России запас прочности на много лет

При этом отмечает, что в нынешний период у банков есть запас прочности, которого не было в кризисные 2008 и 2014 годы.

Согласно данным прогноза агентства на 2020 год, банки могут столкнуться с ускорением инфляции. Кроме того, ухудшится положение корпоративных заёмщиков, например авиакомпаний, автодилеров и туристических компаний. Снижение у значительной части населения объёма располагаемых доходов спровоцирует рост проблемной задолженности, прежде всего, по необеспеченным потребительским кредитам, полагают аналитики.

Также по теме: Песков призвал не ориентироваться на мнение Кудрина о росте бедности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство РФ готовит пакет предложений по защите отраслей российской экономики от тех экономических вызовов, которые бросает им мировая эпидемия коронавируса. По его словам, российские компании защищены накопленными резервами от рисков падения цен на нефть, а эпидемия коронавируса бьёт по ряду достаточно уязвимых отраслей, таких как перевозки, туризм и торговля.

Так, согласно антикризисному плану, призванному нивелировать действие этого негативного фактора, чиновники предлагают поддержать население, бизнес, регионы и госкомпании. В частности, речь идёт о компенсации доходов людям, находящимся на карантине (за счет работодателей или листов временной нетрудоспособности), мониторинге ситуации в различных сферах, а также — налоговых каникулах и бюджетных кредитах для регионов, выполняющих региональные планы развития экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: «Браво»: о правительственном плане поддержки экономики из-за коронавируса