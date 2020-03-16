Москва, , 05:39 — REGNUM Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский раскритиковал на своих интернет-ресурсах проект антикризисного плана правительств из-за коронавируса.

«Правительственный план поддержки экономики из-за коронавируса назначил пострадавших: в основном, население и до некоторой степени государство. Бизнес потерь практически не понесёт: ему либо предоставят каникулы, либо дадут бюджетные гарантии с кредитами и в любом случае освободят от проверок. Браво, родное правительство. Вы там так и не поняли, что коронавирус — беда общая, и издержки должны нести все, а не только простые люди, уже столкнувшиеся с ростом цен и снижением покупательной способности», — отмечает эксперт.

Также Никита Кричевский задаёт весьма актуальные и жёсткие вопросы, касающиеся распространения эпидемии COVID-19:

«Где налоговые, процентные, ипотечные каникулы для граждан? В крайнем случае, отказ от введения штрафных санкций при погашении процентов? Или банкиры — священные коровы? Где отсрочка по выплатам НДФЛ в соответствии с годовыми декларациями, срок подачи которых заканчивается 30 апреля? Где расширение перечня и объема имущественных налоговых вычетов при ипотеке, платных образовании и медицине? Вы же все равно собираетесь компенсировать регионам недополученные доходы? Где обещанные к 16 марта послабления в рефинансировании ипотеки? Не говоря уже о получении новой? Где понижение цен на моторное топливо, ведь сырье, пусть оно занимает всего 10% розничной цены подешевело в два раза? Где внесение в Госдуму предложения об увеличении МРОТ, что повысит доходы бюджетников и поддержит потребительский спрос? Где карантин во всех учебных заведениях? Известно, что именно дети и молодежь чаще всего являются бессимптомными носителями заразы? Где обещанный Путиным госконтроль над ценами на медицинские маски и другие средства гигиены? Где сами маски? Где призыв к волонтерам помочь людям старшего возраста при их безальтернативной самоизоляции? Иначе они быстрее заразятся и раньше умрут? Ничего этого нет».

По мнению Кричевского, вместо этого есть электронные больничные от ФСС, («Интересно, правительство знает, какую долю дохода покрывают выплаты по нему?» — задаётся вопросом Кричевский), обещания измерять температуру на каждом углу и даже когда-нибудь обеспечить медцентры тестами на коронавирус («Сейчас пройти тест нельзя даже за деньги», — отмечает Кричевский), введение никому не нужного дополнительного мониторинга рынка труда.

В итоге эксперт приходит к выводу, что такими мерами с коронавирусом не справиться. «Остаётся надеяться на статистиков. Уж они не подкачают», — иронизирует Никита Кричевский.

Напомним, ранее «Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, согласно которому чиновники предлагают поддержать население, бизнес, регионы и госкомпании.

В частности, речь идёт о компенсации доходов людям, находящимся на карантине (за счет работодателей или листов временной нетрудоспособности), мониторинге ситуации в различных сферах, а также — налоговых каникулах и бюджетных кредитах для регионов, выполняющих региональные планы развития экономики.