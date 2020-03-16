Казань, , 03:21 — REGNUM Арбитраж Татарии спустя два года после начала судебных разбирательств и снятия карантина по птичьему гриппу на ООО «Птицекомплекс Лаишевский» вынес решение по спору. Снизив сумму запрашиваемого ущерба, судья обязал главное управление ветеринарии кабинета министров Татарии выплатить свыше 99 млн рублей. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В середине марта 2020 года суд частично удовлетворил иск, взыскав с управления «99 037 427 руб. ущерба, а также 133 840 руб. в возмещение расходов истца по уплате государственной пошлины». Также с птицекомплекса было взыскано 16,54 тыс. рублей возмещения расходов ответчика по оплате судебной экспертизы. Третьими лицами в деле участвовали минфин РТ, кабинет министров РТ.

Напомним, три года назад — весной 2017 года на птицекомплексе, который расположен всего в 45 км от Казани, был обнаружен птичий грипп. На 11 месяцев на этой территории ввели карантин, а ограничения действовали в радиусе 5 км от посёлка, где базируется предприятие. Птицекомплекс получил многомиллионные убытки и в июне 2018 года, то есть спустя некоторое время после снятия карантина, обратился в суд с требованием взыскать с профильного управления 148 002 512 рублей ущерба. Слушания неоднократно откладывались.