Казань, , 03:17 — REGNUM

ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», где в 2017 году был зафиксирован первый случай птичьего гриппа, спустя два года потребовало выплатить ему ущерб за отчуждённую птицу и продукты птицеводства. Соответствующий иск на сумму свыше 148 млн рублей Арбитражный суд Татарии начнёт рассматривать 25 июля 2019 года. Ответчиком по делу проходит главное управление ветеринарии кабинета министров республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 28 июня 2019 года, сумма претензий — 148 002 512 рублей. Третьим лицом в деле проходит департамент казначейства министерства финансов РТ.

«Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Гилялов И. Т., ознакомившись с исковым заявлением общества с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс Лаишевский», Лаишевский район, пос. им. 25 Октября, (ОГРН 1 021 607 357 122, ИНН 1 624 007 697) к главному управлению ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан, г. Казань, (ОГРН 1 021 603 636 581, ИНН 1 654 004 220) о взыскании ущерба отчужденных животных и продуктов животноводства в размере 148 002 512 рублей, установил, что исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 28 ноября 2002 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гендиректор с апреля 2006 года — Эдуард Шигапов. С июля 2017 года 100% доли общества владеет Наталья Пашкеева. Последняя также является совладельцем ООО «Торговый дом «Мясокомбинат Называевский» из Омской области и ООО «Птицеград» из Татарии. Обе компании созданы в 2017—2018 годах путём реорганизации.

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Напомним, в конце мая 2017 года на птицефабрике в 45 км от Казани был обнаружен птичий грипп. На ООО «Птицекомплекс Лаишевский» был установлен карантин, который продлился 8,5 месяца — до февраля 2018 года. Изначально карантин планировали завершить в июле 2017 года, но ограничительные меры растянулись почти на девять месяцев. Заболевание прокатилось по Татарии, затронув и частные подворья. В ходе карантина у птицефабрики было изъято поголовье. Количество птицы, ушедшей на убой в связи с карантином неизвестно.