Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Коронавирус вынудил Федеральную резервную систему (ФРС) США второй раз в этом месяце сбросить базовую ставку, и теперь она снизилась почти до нуля. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета управляющих ФРС.

ФРС снизила процентную ставку на 100 базисных пунктов до коридора 0−0,25%. Одновременно с этим, запущен новый виток программы QE (количественного смягчения) общим объёмом — 700 милордов долларов.

«Вспышка коронавируса нанесла глобальный ущерб и подорвала экономическую деятельность во многих странах, включая Соединенные Штаты. Имеющиеся экономические данные показывают, что экономика США вступила в сложный период», — говорится в сообщении регулятора.

Ставка сохранится в этом коридоре пока экономика не справится с влиянием коронавируса.

Кроме того, регулятор рекомендует коммерческим банкам использовать собственные ликвидные средства и иные активы для кредитования бизнеса, терпящего убытки из-за пандемии коронавируса.

Следует отметить, что это второе снижение базовой ставки ФРС за две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 3 марта регулятор на экстренном заседании принял решение о снижении базовой ставки на 0,5 процентного пункта до диапазона 1−1,25%.

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