Ашхабад, , 18:53 — REGNUM Закрытие туркменской границы привело к тому, что цены на овощи в Мангистауской области Казахстана выросли в два раза, передает «KTK».

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Так, в казахстанском городе Актау цена на огурцы и помидоры сейчас достигает 1300 тенге (240 рублей) за килограмм, что даже выше стоимости некоторых экзотических фруктов.

По мнению казахстанских экспертов, власти Туркмении использовали вспышку коронавирусной инфекции лишь как предлог для закрытия границ. Реальной же целью является их желание снизить экспорт овощей, чтобы местные фермеры были вынуждены снизить цены на внутреннем рынке.

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