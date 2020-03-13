Нур-Султан, , 15:31 — REGNUM Стоимость одного доллара США выросла на 5,89 тенге, до 405,62 тенге, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE 13 марта.

Курс российского рубля почти не изменился и составил 5,5043 тенге, курс евро — вырос на 5 тенге, до 455,9 тенге, курс йены — вырос на 0,7 тенге, до 57,9211 тенге.

Отметим, СМИ Казахстана отмечают, что в обменных пунктах доллар покупают за 408 тенге, продают — за 409 тенге. Некоторые обменные пункты приостановили продажу долларов США.