Гонконг, Китай, , 06:33 — REGNUM Обвальным падением котировок открылись в пятницу, 13 марта, торги на Гонконгской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Hang Seng понизился на 1 789 до уровня 22 519 пунктов. Таким образом, падение составило 7,36%, что является самым сильным снижением индекса более чем за десять лет.

Напомним, с обвала индекса Nikkei на 6,73% открылись 13 марта торги на Токийской фондовой бирже. По истечении некоторого времени, на 10:10 по местному времени, падение составило уже 9,15% при значении Nikkei в 16 861,42 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта основные фондовые индексы США закрылись беспрецедентным падением, крупнейшим с 19 октября 1987 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс S&P 500 — 9,51%, индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

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