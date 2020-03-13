Пекин, , 03:19 — REGNUM Китайская платформа электронной коммерции Pinduoduo Inc., являющаяся одной из самых быстрорастущих в стране, отчиталась о выдающихся экономических результатах за 2019 год, сообщает агентство Синьхуа.

Общий доход компании за прошедший год составил 30,14 млрд юаней (около $4,34 млрд, что на 130% выше, чем годом ранее. Общий объем товара компании за двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря, достиг 1,01 трлн юаней, что на 113% выше, чем годом ранее.

За четвертый квартал 2019 года компания снизила операционные убытки до 2,14 млрд юаней против 2,79 млрд юаней кварталом ранее и 2,64 млрд юаней за четвертый квартал 2018 года. Число активных покупателей компании выросло на 40% до 585,2 млн за указанный период. Их средние траты выросли до 1720,1 юаней с 1126,9 юаней годом ранее.

Отметим, что компания Pinduoduo была основана в 2015 году и известна тем, что предлагает товары с огромные скидками, благодаря чем обзавелась огромной потребительской базой в бедных районах Китая, включая небольшие города и поселки.