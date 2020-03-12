Москва, 12 марта 2020, 18:51 — REGNUM Данные статистики показывают, что последние годы жители РФ снижают свои расходы на одежду и развлечения, а сберегательная модель поведения остается невостребованной. Об этом ИА REGNUM 12 марта заявила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.
По ее словам, сберегательная модель поведения остается невостребованной, поскольку у жителей РФ просто не остаётся «свободных» денег в достаточном количестве для систематического накопления.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Ведута заявила корреспонденту ИА REGNUM, что если правительство РФ не вернётся к планированию экономики, страна будет обречена на дальнейший рост бедности.