Москва, , 18:51 — REGNUM Данные статистики показывают, что последние годы жители РФ снижают свои расходы на одежду и развлечения, а сберегательная модель поведения остается невостребованной. Об этом ИА REGNUM 12 марта заявила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.

«Необходимо отметить, что проблема повышения уровня бедности была актуальна в течение нескольких прошедших лет, ещё до произошедшего несколько дней назад обвала цены на нефть, — отметила она. — В современных условиях, когда частная собственность не защищается надлежащим образом, нет соответствующих условий для развития малого и среднего бизнеса, по-прежнему высокий уровень коррупции и низкий уровень доверия к судебной системе, не приходится говорить об увеличении доходности домохозяйств. За последние годы показатели статистики весьма неутешительные: люди, насколько это возможно, снижают свои расходы на одежду и развлечения».

По ее словам, сберегательная модель поведения остается невостребованной, поскольку у жителей РФ просто не остаётся «свободных» денег в достаточном количестве для систематического накопления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Ведута заявила корреспонденту ИА REGNUM, что если правительство РФ не вернётся к планированию экономики, страна будет обречена на дальнейший рост бедности.