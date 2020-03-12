Москва, , 17:37 — REGNUM Правительство РФ попытается сделать вид, будто уровень жизни населения упал из-за коронавируса, а не из-за либеральной политики, проводимой последние годы, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«У меня глубокое убеждение, что тема коронавируса начинает использоваться для того, что свалить на него уже сделанные косяки, — сказал Хазин. — Сейчас обсуждается вопрос, а не объявить ли дефолт Италии. США сейчас будут и использовать всю эту историю в выборной кампании. А в нашей стране несоответствие между реальностью и объявлениями правительства последних лет спишут на будущее: типа это не последние годы из-за либеральной политики падал уровень жизни. На самом деле он якобы рос, но вот сейчас из-за коронавируса упал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ развалено производство, и страна «сидит» на импорте из КНР – экономист

Читайте развитие сюжета: Граждане РФ обречены на рост бедности – экономист Елена Ведута