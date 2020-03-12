Москва, 12 марта 2020, 17:37 — REGNUM Правительство РФ попытается сделать вид, будто уровень жизни населения упал из-за коронавируса, а не из-за либеральной политики, проводимой последние годы, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса.
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