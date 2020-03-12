Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума приняла постановление, в соответствии с которым правительству РФ поручено проработать план по поддержке ряда регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Госдума в третьем чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2020−2022 годы, изменения носят социальный характер и обеспечивают реализацию послания президента РФ Федеральному собранию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что нижняя палата парламента совместно с правительством определила десять регионов с низким уровнем социально-экономического развития — Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области — которым дополнительно выделяется поддержка из федерального бюджета.

«Предлагается дополнительно выделять этим субъектам РФ в 2020 — 2022 годах 10 млрд рублей ежегодно», — отметил он.

Кроме того, в ходе работы над поправками депутаты подняли перед правительством вопрос помощи регионам с самой высокой убылью населения.

«Вместе с третьим чтением изменений в бюджет мы приняли постановление, в котором поручили правительству проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ с целью устранения причин неблагоприятной демографической ситуации и высокого уровня оттока населения, а также оказания им финансовой помощи и мер поддержки», — отметил Володин.

Принятыми поправками увеличиваются расходы госсметы в 2020 году на 162,7 млрд рублей — до 19,666 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, до 21,190 трлн, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей. В целом расходы государства на реализацию мер из послания главы государства составят за трехлетку 4,57 трлн рублей, в том числе 4,36 трлн из федерального бюджета.

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