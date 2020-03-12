Москва, , 12:55 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2020−2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Изменения носят социальный характер и обеспечивают реализацию послания президента РФ Федеральному собранию.

Предлагается уточнить основные характеристики главного финансового документа страны.

Увеличиваются расходы госсметы в 2020 году на 162,7 млрд рублей — до 19,666 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, до 21,190 трлн, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей. В целом расходы государства на реализацию мер из послания главы государства составят за трехлетку 4,57 трлн рублей, в том числе 4,36 трлн из федерального бюджета.

Дополнительные средства выделяются на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, на расширение программы маткапитала на семьи, где родился первенец, а также на увеличение размера выплат при рождении второго или последующих детей.

Кроме того, предусмотрены ассигнования на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, на модернизацию первичного звена здравоохранения, на увеличение числа бесплатных мест в вузах.

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