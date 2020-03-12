Абакан, , 12:31 — REGNUM Контрольно-счётная палата (КСП) Хакасии, проведя 30 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выявила нарушения на общую сумму 975,6 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в Верховном совете (парламенте) Хакасии, председатель КСП региона Ольга Лях 12 марта выступила с отчётом на сессии. По её словам, проведённые мероприятия охватили 140 объектов органов государственной власти и местного самоуправления Хакасии.

Проверки выявили нарушения на общую сумму 975,6 млн рублей. В том числе 27 млн — это нецелевое использование бюджетных средств. Около 120 млн — это неэффективное использование бюджетных средств. С нарушениями действующего законодательства израсходовано более 828 млн рублей.

По итогам экспертно-аналитических мероприятий аудиторы подготовили более 340 предложений и рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, а также 98 актов, отчётов и заключений.

Лях подчеркнула, что устранено финансовых нарушений, выявленных КСП Хакасии, на 3,6 млн рублей.

Что касается контроля за формированием и исполнением республиканского бюджета, проведено два контрольных и девять экспертно-аналитических мероприятий. Проверки охватили 55 объектов. В адрес их руководителей направлено 115 предложений и рекомендаций, половина реализована.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата России указала на недостатки комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

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