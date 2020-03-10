Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:26 — REGNUM Счётная палата России указала на недостатки комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СП РФ.

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Основные претензии аудиторов СП РФ сводятся к тому, что до настоящего времени не определен орган госвласти, отвечающий за реализацию плана. Также эксперты высказали претензии в связи с тем, что в плане не установлены конкретные социально-экономические показатели, которые будут достигнуты после его реализации.

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова обратила внимание на то, что на реализацию плана выделены 40 млрд рублей из которых 27 млрд — средства федерального бюджета. При этом в документе не отражена реальная потребность в средствах. В частности, в плане не учтены реальные потребности в средствах на строительство жилья, ремонт дорожной сети, создание инфраструктуры ТОСЭР «Комсомольск».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал строительство объектов в рамках плана развития Комсомольска-на-Амуре, а строительство онкологического центра в городе назвал «плохой историей».