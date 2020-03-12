Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Естественное предназначение малого бизнеса — работать на потребительском рынке, в России же у малого бизнеса с этим серьезные проблемы, потому его развитие и не является устойчивым, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 12 марта, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Путин в интервью ТАСС заявил, что российские власти «пытаются делать то, что в странах с развитой рыночной экономикой имеет место быть» — «возле крупных компаний работают десятки, а то и сотни маленьких предприятий, которые обслуживают интересы крупных компаний».

«Мы, по сути, заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий, счёт идёт на триллионы уже, и это реально это заработало», — отметил президент. Структура малого бизнеса начала меняться, теперь он стал не только торговым, есть и научный, и производственный, высокотехнологичный малый бизнес, и процесс идет «достаточно эффективно», добавил Путин.

«Оценка президента, мягко говоря, не вполне соответствует реальности. На Западе часть малого бизнеса действительно работает рядом с крупными корпорациями. Но это — незначительная часть. До 80% малого бизнеса — это потребительский рынок, то есть общепит, торговля и услуги. Это естественное предназначение малого предпринимательства.

Поэтому, если наши власти хотят идти в фарватере мировой экономики, надо брать реальный западный опыт, а не пытаться сломать естественное течение экономических тенденций и сделать малый бизнес научно-производственным.

Для этого нашим олигархам придется усмирить свои аппетиты в сфере потребительского рынка и оставить малому бизнесу его естественные ниши. Но процесс, особенно если говорить о торговле и отельном бизнесе, идет в прямо противоположную сторону», — отметил Алексей Третьяков.