Воздвиженка, , 03:36 — REGNUM В приморском селе Воздвиженка в результате оргштатных мероприятий с авиаремонтного завода уволены 54 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

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Ранее, в течение 2019 года предприятие лишилось более 200 квалифицированных специалистов, что было связано со снижением объёмов государственного оборонного заказа на выполнение ремонта авиационной техники. В настоящее время предприятие продолжает работать в режиме сокращённой рабочей недели — рабочие выходят на работу три раза в неделю.

В профсоюзе отметили, что для специалистов такого узкого профиля найти работу ни в Воздвиженке, ни в близлежащем Уссурийске не представляется возможным.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаремонтный завод в Воздвиженке вынужден перейти на режим сокращённой рабочей недели в условиях задержки оплаты по выполненному гособоронзаказу и приступить к сокращению персонала.