Уссурийск, Приморский край, , 05:26 — REGNUM В Приморье 322-й авиационный ремонтный завод, расположенный в посёлке Воздвиженка, пригороде Уссурийска, переведён на двухдневный режим работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такое решение руководства единственного в Приморье авиаремонтного предприятия связано с несоблюдением сроков контрактования гособоронзаказа, задержкой авансирования и оплаты уже выполненных работ.

52 работника уже выразили несогласие работать в условиях двухдневки и написали заявления на увольнение. В целом же, с января по август, предприятие лишилось 181 работника — часть пришлось сократить, но большинство ушли сами, устав от задержек с выплатами зарплаты и неопределенности в отношении будущего предприятия.

Как рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края, на столь непопулярные меры руководство предприятия пошло из-за отсутствия оборонного заказа, а также из-за задержки оплаты по уже выполненным контрактам. Из 582 работников предприятия будут сокращены 331.

Профсоюзный лидер 322-го АРЗ Максим Жилкин рассказал, что в начале года из-за задержек в авансировании заключенных контрактов предприятие вынуждено было из собственных средств платить работникам зарплату, что в значительной мере подорвало экономику завода.

«В условиях сложившейся тенденции заводы вынуждены подписывать контракты задним числом с полным осознанием заведомого неисполнения в указанные сроки», — рассказал профсоюзный лидер.

В 2017 году завод произвёл ремонт 17 самолётов, в 2019 году законтрактовано только 4.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве признала факт массовых увольнений, проходящих на предприятии из-за отсутствия оборонного заказа.