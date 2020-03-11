Рига, 11 марта 2020, 17:15 — REGNUM Авиакомпания АirBaltic временно сократит 250 сотрудников. Об этом, как передает портал la. lv, сообщила представитель авиакомпании Алиса Бриеде.
По ее словам, в первую очередь сокращение коснётся обслуживающего персонала компании.
«Сегодня о планах сокращения компания известила рабочий коллектив», — сказала Бриеде.
По словам генерального директора компании Мартиньша Гауса, АirBaltic фиксирует резкое падение резервации авиабилетов и не может в этих условиях продолжать работу в прежнем режиме. Он отметил, что всего в период с 23 марта по 31 мая компания вынуждена была отменить 580 рейсов.
«Это тяжёлый, но необходимый шаг», — сказал он.
Напомним, в 2019 году авиакомпания АirBaltic перевезла более 5 млн пассажиров.