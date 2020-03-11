Москва, , 17:09 — REGNUM Оценив возможное регулирующее воздействие на бизнес, Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) не поддержала проект постановления правительства «Об утверждении перечня отдельных видов технически сложных товаров, порядка составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядка их предварительной установки на отдельные виды технически сложных товаров». Об этом завил вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

«Полтора десятка принципиальных замечаний по основным положениям проекта — более чем достаточное основание для бизнеса добиваться доработки документа. Постановление способно затруднить отношения между игроками рынка, неконкретные формулировки несут потенциальную опасность необоснованного давления на бизнес», — считает Фатеев.

Так, в проекте постановления пункт 3 Порядка предварительной установки определяет, что данный порядок распространяется на изготовителей технически сложных товаров, а также на иных лиц, в том числе осуществляющих поставку и продажу технически сложных товаров. Но роль и обязанности «иных лиц» не определены, следовательно, есть опасность произвольного толкования и избирательного и необоснованного давления на бизнес.

Вице-президент федеральной палаты добавляет, что непонятным является и требование к изготовителю выдвигать самому себе требования по установке программ, но именно это предусматривает в проекте постановления пункт 3 Порядка составления и ведения перечня.

По мнению экспертов ТПП РФ, в целом ни порядок предварительной установки, ни порядок составления и ведения перечня не проработаны должным образом. В документе встречаются дублирующие и противоречащие друг другу утверждения.

«Наконец, утверждается, что выделения дополнительных средств из федерального бюджета на составление и ведение перечня программ не потребуется. Но источники финансирования создания и поддержания этого очередного реестра и администрирования сопутствующих процессов не указаны, как не определены и неизбежные накладные расходы российских разработчиков программного обеспечения.

Прогноз последствий от принятия документа не сделан, не сделан и прогноз возможных потерь российского бюджета от оттока изготовителей технически сложных товаров с российского рынка.

В таком виде ТПП РФ проект постановления не может поддержать, он требует серьезной доработки», — заключил Максим Фатеев.