Москва, , 16:24 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-феврале 2020 года составил $12,7 млрд, сократившись на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 11 марта пресс-служба Банка России.

По предварительной оценке регулятора, профицит счёта текущих операций платежного баланса России в январе-февраляе сократился на $6,6 млрд по сравнению с прошлогодним показателем и составил $16 млрд.

Отмечается, что такая динамика сложилась «главным образом под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры в феврале, обусловившей снижение экспорта топливно-энергетических товаров и, как следствие, уменьшение положительного сальдо торгового баланса».

«Сальдо финансовых операций частного сектора, согласно оценке Банка России, составило $12,7 млрд ($17,8 млрд в январе-феврале 2019 года)», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, такой показатель сформировался преимущественно за счёт операций банков по размещению активов за рубежом и сокращению внешних обязательств при снижении объёмов трансграничных финансовых операций прочих секторов.

Напомним, в январе чистый вывоз капитала из России частным сектором составил $7,3 млрд, сократившись на 21,5% по сравнению с январём прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Отток капитала из России в январе снизился на 21,5%