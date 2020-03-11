Москва, , 14:56 — REGNUM Россия вышла из сделки по ограничению добычи нефти в очень неподходящий для этого момент. Об этом 11 марта заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если бы сохранилась сделка ОПЕК+, то нефть стоила бы в диапазоне 48−52 долларов за баррель. История была бы более привлекательной для российской экономики. Поэтому для меня один вопрос: каким местом думают люди, принимающие решение в России. Решили выйти из сделки? А зачем тогда входили в эту сделку? Если решили манипулировать, то не надо было выходить, а если выходить, то летом 2018 года, когда нефть стоила 80 долларов за баррель», — сказал Жуковский.

По мнению эксперта, с учетом падения темпов роста китайской экономики и низкого спроса на нефть как на развитых, так и развивающихся рынках, выходить из соглашения в данный момент было неприемлемо.

«Это настоящий самострел», — заявил Жуковский.