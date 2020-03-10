Чикаго, США, , 23:26 — REGNUM Авиакомпании США потеряют многие миллиарды долларов из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и отрасль может ещё нескоро оправиться от удара, 10 марта сообщает агентство Reuters.

В ходе выступления на отраслевой конференции, глава United Airlines Скотт Кирби заявил, что авиакомпания готовится к «ужасному сценарию», при котором выручка может упасть на 70% в апреле и мае и на 20% в ноябре и декабре 2020 года.

Кирби заявил, что восстановление компании от кризиса может занять до 18 месяцев даже с учетом мер экономии на миллиарды долларов.

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