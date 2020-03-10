Ашхабад, , 18:28 — REGNUM Из-за рисков проникновения в страну коронавирусной инфекции туркменский национальный авиаперевозчик временно приостановил авиасообщение с Дели, Стамбулом, Казанью и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба «Туркменских авиалиний».

Отмечается, что такое решение принято на основании решения центра управления по профилактике завоза возбудителя острой атипичной пневмонии в Туркмению для обеспечения безопасности авиапассажиров.

Авиакомпания отменяет рейсы: в Дели — на период с 14 по 29 марта, в Стамбул — с 1 по 30 апреля, в Казань — с 15 по 29 марта и в Санкт-Петербург — с 21 по 28 марта.

Пассажирам с отмененных рейсов обещают вернуть деньги за билеты или же дождаться снятия ограничений на перелеты, введенные из-за распространения в ряде стран коронавирусной инфекции.