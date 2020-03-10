Москва, , 16:55 — REGNUM Отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политического взаимодействия. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Однако уровень экономического сотрудничества между Россией и Индией сегодня не соответствует уровню политического диалога, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Владимир Падалко. Он отметил, что масштабы двусторонней торговли остаются обнадёживающими:

«Последние годы объём товарооборота между Россией и Индией колеблется в промежутке от 7,8 до 11,2 млрд долл. США. Так, в 2019 г. он составил 11,2 млрд долл. При этом российский экспорт — 7,3 млрд долл., импорт — 3,9 млрд долл.

Доля Индии во внешнеторговом обороте РФ в 2019 г. была 1,7%. По этому показателю она заняла 16-е место, в российском экспорте — также 1,7% (14-е место), в российском импорте — 1,6% (19-е место)».

Вице-президент ТПП РФ назвал самые крупные статьи российского экспорта в Индию в 2019 году: топливо минеральное (код ТН ВЭД 27) — 2 196,9 млн долл. (30,1% от всего объёма экспорта России в Индию), машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84−90) — 1558,9 млн долл. (21,3%), продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28−40) — 889,8 млн долл. (12,2%), драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) — 766,2 млн долл. (10,5%). На долю этих статей приходилось 74,1% товарного экспорта России в Индию в 2019 году.

Основная доля импорта России из Индии в 2019 году приходилась на следующие товары: машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84−90) — 1,24 млрд долл. (31,5% от всего объёма импорта России из Индии), продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28−40) — 1,20 млрд долл. (30,5%), в том числе фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД 30) — 0,63 млрд долл. (16,1%) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (коды ТН ВЭД 01−24) — 0,72 млрд долл. (18,3%). На долю этих статей приходилось 80,3% товарного импорта России из Индии в 2019 году.

Как отметил Владимир Падалко, руководство России и Индии поставило задачу увеличить взаимный товарооборот российско-индийской торговли до 30 млрд долл. к 2025 году.

«Большинство специалистов уверены, что такого результата нельзя будет достичь без совместной работы российских и индийских деловых кругов, но все же эта цель реальна, с учётом того, что деловые круги двух стран поддерживают тесный контакт, в том числе в рамках участия в Петербургском и Восточном экономических форумах, а правительства двух стран прилагают всевозможные усилия для её достижения», — отмечает Падалко.

В качестве перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества являются вице-президент федеральной палаты выделил топливно-энергетический комплекс, в том числе реализация проектов по добыче нефти на прибрежном шельфе Индийского океана, участие индийских компаний в разработке Арктического шельфа, проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3»; атомную энергетику, сферу высоких технологий и средств связи, инфраструктуру, включая проекты по очистке рек, минеральные удобрения, фармацевтику.

Однако существует и целый ряд проблем, препятствующих реализации потенциала развития двусторонних деловых отношений. Среди них несовпадение бизнес-интересов (российский бизнес стремится к привлечению иностранных, в том числе индийских инвестиций, предлагает продукцию к поставке в Индию, а индийцы делают упор на реализацию программы «Делай в Индии», стремятся организовывать производства в своей стране).

Также можно отметить сложную логистику (определённые надежды стороны связывают с введением в действие международного транспортного коридора «Север-Юг»), административные барьеры (в том числе высокие таможенные пошлины в Индии), отсутствие соглашения о взаимной защите инвестиций, отсутствие действенного механизма экспертизы проектов.

«В настоящий момент серьёзное влияние на мировую экономику оказывает эпидемия коронавируса. В этой ситуации деловые круги России и Индии больше внимания начинают уделять торговым отношениям между нашими странами. Т

ем не менее, нужно иметь ввиду, что эпидемиологическая обстановка в Индии также непростая, а учитывая специфику страны, коронавирус может распространиться там быстрыми темпами.

Случаи регистрации вируса в Индии уже отмечены. Поэтому российские компании, работающие с Индией, должны быть осторожны — возможно наступление форс-мажорных ситуаций», — отметил Владимир Падалко.