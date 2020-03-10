Москва, , 15:01 — REGNUM Отказ российской стороны от новой сделки в рамках ОПЕК+ — это попытка пойти другим путем, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя отношения РФ и ОПЕК+.

«Собирать не ценовую ренту, а попытаться захватить большую долю рынка и зарабатывать на объемах поставки нефти, при этом, выигрывая от роста цен в периоды активного роста мировой экономики.

Конечно, в этом случае дальнейшая сделка была бы противопоказана. Тем не менее, не исключено продолжение взаимодействия ОПЕК и России в дальнейшем. В определенные моменты — регулирование цен может оказаться полезным.

России будет не так просто работать против Саудовской Аравии. У государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии себестоимость добычи самая низкая — $2,80 за баррель. Для американской Exxon Mobile — $16 и $20 для «Роснефти».

Однако ситуацию уравнивают накладные расходы — это и транспортировка нефти, а также огромная зависимость бюджета Саудовской Аравии от нефти, которая не позволяет продавать ниже минимального порога. Бюджет этой страны можно свести без дефицита при цене нефти в $83,60 за баррель. В России этот показатель вдвое ниже — $42.

Таким образом, после развала сделки нефтяники вступают в новую фазу — зарабатывания на объемах продаж, а также начинается ценовая война, которая может привести к дальнейшему падению цен на нефть.

Учитывая новостной фон, уровни 2016 года по нефти марки Brent не выглядят такими уж недостижимыми. Не исключено, что на горизонте двух месяцев Brent может вплотную подойти к отметке $27 за баррель», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сделала смелый шаг, выйдя из альянса ОПЕК+. Эксперты дают различные прогнозы о том, что будет с ценами на нефть в будущем.

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