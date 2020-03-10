Нур-Султан, , 13:54 — REGNUM Срок уплаты транспортного налога предложило перенести министерство национальной экономики Казахстана. Об этом 10 марта заявил заместитель главы ведомства Мади Такиев на заседании в Мажилисе (парламенте) республики.

Замминистра представил депутатам законопроект по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата. Срок уплаты налога планируется перенести на 1 апреля того года, который следует за отчетным годом.

Такиев добавил, что законопроект также предлагает объединить налоги на имущество и землю физических лиц. Это сократит время на заполнение квитанций и уменьшит банковскую комиссию.

Напомним, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики модернизировать налоговую систему с введением более справедливого распределения национального дохода.