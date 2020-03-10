Карабулак, Ингушетия, , 13:24 — REGNUM В Ингушетии выявляют нарушения в сфере оформления трудовых отношений. Рейды по установлению лиц, работающих «по-серому», прошли в городе Карабулаке. В группу участников рейдов вошли сотрудники администрации города и Сунженской межрайонной налоговой инспекции, сообщили 10 марта в пресс-службе мэрии.

В ходе рейдов в 18 торговых предприятиях, расположенных на улице Джабагиева в районе рынка «Дары природы», были выявлены нарушители трудового и налогового законодательства. Ряд из них не был зарегистрирован в налоговой инспекции, у других — не были оформлены трудовые отношения с работниками.

По материалам проверок будут приняты меры в отношении нарушителей. Документы рейдов переданы в МВД, налоговую инспекцию и инспекцию труда.