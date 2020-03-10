Москва, , 12:03 — REGNUM Курс китайского юаня на Московской бирже за день вырос на 0,5 рублей и составил 10,33 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Торги продолжаются.

При открытии биржи юань вырос с 9,82 рублей до 10,38. Сейчас он медленно снижается. По состоянию на 11:38 10 марта курс составляет 10,35 рубля.

Минимальный курс с начала торгов составил 10,32 рубля за юань, максимальный — 10,382.

Курс британского фунта после резкого подъема колеблется. К 11:34 10 марта за один фунт на Московской бирже дают 93,85 рубля.

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