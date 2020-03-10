Москва, 10 марта 2020, 10:48 — REGNUM Ситуация с курсом рубля будет развиваться в успокоительном ключе. Это предположил экономист Василий Колташов, опубликовавший 9 марта на своем канале в YouTube аналитическое видео «Кризис против нефти и короновируса: как понять обвал».
Дальше, как полагает Колташов, возможно, ситуация будет развиваться в несколько успокоительном ключе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30%.
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