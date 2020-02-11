Лондон, 11 февраля 2020, 14:14 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Mitsubishi в Великобритании начали продажи обновлённого хэтчбека Mirage. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Премьера хэтчбека прошла в конце 2019 года, тогда же появилась информация об основных характеристиках модели.
Дизайн модели Mirage создан в стиле обновленных автомобилей ASX и Outlander. В отличие от предшествующей версии у новинки есть X-образная решётка радиатора, а также иная форма ДХО и бамперов.
В качестве агрегата у автомобиля будет установлен 80-сильный мотор рабочим объёмом 1,2 л. Двигатель сочетается либо с механической трансмиссией, либо с вариатором. Привод у модели передний.
Кроме того, автомобиль оснащён фронтальными воздушными подушками безопасности, антиблокировочной тормозной системой, системой распределения тормозных усилий, информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем и кондиционером.
Напомним, в 2019 году компания Mitsubishi в РФ увеличила свою дилерскую сеть до 112 автоцентров, расширив их количество по сравнению с 2018 годом на 12 центров.
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