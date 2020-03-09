Москва, , 14:21 — REGNUM Курс рубля к доллару вполне может обновить исторический минимум на фоне резкого падения цены нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.

«Сложно сказать, как будет развиваться ситуация с ценами на нефть. Потому что пока не понятно война ли это, а если война, то кого с кем и за что?» — отметил Надоршин.

По его мнению, рубль продолжит падение и в дальнейшем. С учётом действующих цен на нефть наиболее вероятный курс российской валюты: 80 рублей за 1 доллар. Однако ситуация может развиваться и по более негативному сценарию.

«Мы вполне можем увидеть и новый исторический минимум. 80 рублей за доллар выглядит как оправданный курс при текущих ценах на нефть», — сказал Надоршин.

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