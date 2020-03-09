Москва, , 12:33 — REGNUM В Госдуме призывают не паниковать в связи с обвалом цен на нефть и курсом рубля.

«Читаю тут всякую всячину: цена на нефть ещё ночью рухнула из-за несостоявшейся сделки ОПЕК, как следствие — обвал на фондовых рынках, курс доллара и евро скачет относительно рубля, да и между собой относительно фунта стерлинга валюты тоже скачут… Общий психоз, американские горки. Я, конечно, не финансовый аналитик. Но, вот, что думаю: так, житейские рассуждения», — отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин уже сделал ряд важных заявлений. Так, он начнёт продажу валюты. ЦБ обратил внимание на отказ от покупки валют.

«Значит, предложений на валютном рынке будет достаточно. Покупай — не хочу», — указал Ревенко.

Кроме того, с фронта борьбы с короновирусом начинают потихоньку приходить положительные новости: в Корее пошло на спад, в Китае тоже, отметил Ревенко.

«Пристегните ремни — мы в зоне турбулентности. Но… ничего страшного — прорвёмся. Наши действия вполне осмысленны», — заключил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Падение рубля приведет к подорожанию товаров в РФ