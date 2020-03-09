Москва, , 11:17 — REGNUM На фоне коронавируса игра РФ против американского сланца привела к обвалу, расплачиваться будут граждане РФ, полагает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«В этих условиях рискованная торговая политика выглядит откровенно авантюрной. Расплачиваться, конечно, будут за неё не владельцы яхт «Княгиня Ольга», а обычные граждане России», — отметил Шеин.

Политические дельцы доигрались, полагает он.

«Вместо того, чтобы на фоне китайской рецессии и общего снижения деловой активности ввиду эпидемии договориться с арабами по твёрдой цене на нефть, поджав объёмы добычи, великие стратеги решили «вытеснить американский сланец». Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара. Саудиты дают скидку, вытесняя… Роснефть», — рассуждает депутат.

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