Тирана, , 12:10 — REGNUM 6 марта Совет Министров Албании одобрил создание фонда в 8,7 миллиарда лек (5,5 миллиарда рублей) на строительство первых 3400 домов для граждан, лишившихся крова в результате разрушительного землетрясения 26 ноября 2019 года. Ожидается, что строительные работы начнутся в мае этого года.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, в ходе пресс-конференции, прошедшей по завершении заседания государственный министр реконструкции Арбен Ахметай заявил, что в настоящее время различные компании, в том числе и зарубежные, вступили в ожесточенную конкуренцию «почти международную гонку» за право восстанавливать здания в кварталах, пострадавших от землетрясения.

В бюджете Албании на реализацию программы реконструкции на 2020 год выделено 20 миллиардов лек (12,62 миллиарда рублей). Эти средства распределены между Албанским фондом развития и мэрией Тираны.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября в Албании произошло самое сильное землетрясение за последние 40 лет. В результате землетрясения погиб 51 человек, свыше 5 тысяч человек остались без крова.

Читайте ранее в этом сюжете: Албания хочет подать пример Евросоюзу