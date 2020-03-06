Нур-Султан, , 17:15 — REGNUM «Китайские помидоры обзываются «ташкентскими» и продаются на рынках и в магазинах. То есть госорганы спокойно отчитаются о запрете импорта, а рынок сам все оnрегулирует и восполнит дефицит. Все в выигрыше», — сказал казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, комментируя ИА REGNUM запрет на ввоз некоторых фруктов из КНР в Казахстан из-за коронавируса.

Эксперт отметил, что «цены на некоторые фрукты и овощи, которые завозятся в Казахстан из Китая выросли».

»Хожу по магазинам и наблюдаю повышение цен на некоторые товары. Это временное явление, связанное с ростом опасений из-за возможного дефицита», — сказал Полетаев.

Он подчеркнул, что «по-настоящему негативные последствия Казахстан ощутит спустя несколько месяцев, если ситуация не изменится».

»Во-первых, страна способна обеспечить себя фруктами и овощами собственного производства. Как только пойдет первый урожай и на рынок поступят отечественные продукты цены стабилизируются. Во-вторых, в случае полного перекрытия границы с Китаем в полной мере начнут работать «альтернативные каналы поставок».

Политолог пояснил, что «подобные схемы действовали и действуют всегда».

«Китайские помидоры обзываются «ташкентскими» и продаются на рынках и в магазинах. То есть госорганы спокойно отчитаются о запрете импорта, а рынок сам все орегулирует и восполнит дефицит. Все в выигрыше», — иронизирует собеседник.

Кроме того, Полетаев уверен, что «текущих товарных запасов в Казахстане хватит, чтобы пережить кратковременную изоляцию, если все пойдет по худшему сценарию».

»Наступило потепление, с 10 чисел марта температура будет расти. Это дополнительно снизит риск распространения вируса».