Москва, , 07:43 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск от ПАО «Галс-Девелопмент» о банкротстве дочерней компании — ЗАО «Большой Сити», созданного в 2004 году для участия в реализации крупного проекта застройки Москвы в качестве управляющей компании. Иск о банкротстве пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 4 марта 2020 года. Сумма претензий неизвестна, но в октябре 2019 года «Галс-Девелопмент» выиграло иск к ЗАО о взыскании 356 тыс. рублей некоего долга.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Большой Сити» учреждено в середине сентября 2004 года ПАО «Галс-Девелопмент», которое тогда называлось ЗАО «Система-Галс». Задача ЗАО была «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей, директор с июня 2019 года — Сергей Козлов, который возглавляет несколько компаний группы «Галс».

Компания-истец имеет в своём портфеле проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Среди крупных проектов — деловой квартал класса «А» для крупного бизнеса «Искра», квартал «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге, казанский торговый центр «Бульвар на Петербургской» и другие. На официальном сайте компании отмечается, что она входит в топ-5 застройщиков Москвы и существует с 1994 года. На 31 декабря 2019 года основной акционер ПАО — Банк ВТБ, владеющий 98,1% акций.

По данным из открытых источников, проект «Большой Сити» изначально должен был занять порядка 1 тыс. га, и до 2015 года по нему планировалось построить 10 млн кв. м. ЗАО «Большой Сити» несколько лет выступало в качестве управляющей компании (заказчика) проекта.